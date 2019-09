Allerta meteo Pescara e Abruzzo, in arrivo ondata di maltempo

Un'allerta meteo per Pescara e la nostra regione è stata emessa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre.

Infatti come come fa sapere il Centro Funzionale d'Abruzzo, il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso è valido a partire dalle prossime ore di domani, giovedì 19 settembre, fino alla mattina successiva.

Questo nel dettaglio quanto annuncia l'allerta meteo della Protezione Civile: