Nuova allerta meteo per Pescara e l'Abruzzo: le previsioni per il 14 febbraio

Nuova allerta meteo legata al forte vento ed alle conseguenti mareggiate in Abruzzo e nel Pescarese. La protezione civile infatti, ha diramato un bollettino valido per la giornata di domani 14 febbraio e per le successive 24 - 30 ore che indica l'arrivo di forti venti di burrasca con raffiche fino a burrasca forte e dunque anche superiori ai 70 km/h, su tutto l'Abruzzo e nelle regioni Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Di conseguenza, saranno possibili anche violente mareggiate lungo le coste. La protezione civile raccomanda i comuni ad avviare le attività di prevenzione e monitoraggio per evitare possibili conseguenze derivanti dal vento forte, come la caduta di rami ed alberi o pali e massi.

Le previsioni indicano, con l'arrivo del forte vento di garbino, anche un sensibile nuovo rialzo delle temperature che in molte località potranno superare abbondantemente i 20 22 gradi.