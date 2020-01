Allerta meteo per l'Abruzzo e il Pescarese: le previsioni e il bollettino

Allerta meteo a Pescara e in Abruzzo con la protezione civile che ha diffuso un bollettino riguardante la giornata di domani 28 gennaio. In base alle ultime previsioni per circa 24 - 26 ore è atteso l'arrivo di forti venti di burrasca dai quadranti occidentali che interesseranno sia le zone interne ed appenniniche della Regione che le zone costiere. Di conseguenza, nelle località della costa potrebbero esserci forti mareggiate.

Per questo, la protezione civile ha invitato tutti i Comuni ad attivarsi per mettere in atto attività di prevenzione per ridurre al minimo eventuali disagi e pericoli, come ad esempio la verifica delle potature degli alberi, la stabilità di pali della luce e la messa in sicurezza delle aree prospicienti il litorale adriatico.