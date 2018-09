Allerta meteo Abruzzo, previste raffiche di vento e temporali

Dopo le previsioni meteorologiche che indicavano che da domani ci sarebbe stato un peggioramento del clima con relativo abbassamento delle temperature, segnando di fatto la fine di questa lunga estate 2018, adesso arriva anche l'allerta meteo che ha emesso il Centro Funzionale d'Abruzzo che annuncia l'arrivo di raffiche di vento di burrasca e temporali. Non escluse locali grandinate.

Questo il bollettino emesso nel pomeriggio di oggi:

«dalle prime ore di domani, lunedì 24 settembre 2018, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti nord-orientali con raffiche di burrasca su Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana, in estensione dalla mattinata a Lazio, Abruzzo e Molise. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Dalle prime ore di domani, lunedì 24 settembre 2018, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazione, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche, in estensione dalla mattinata ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».