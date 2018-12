Meteo Abruzzo, allerta della Protezione Civile per l'8 dicembre: le previsioni

Un'allerta meteo che interessa anche l'Abruzzo è stata diramata oggi, venerdì 7 dicembre, dalla Protezione Civile.

In particolare, le previsioni per la giornata di domani, 8 dicembre, giornata dell'Immacolata Concezione, indicano l'arrivo di venti di burrasca e mareggiate.

Come fa sapere il Centro Funzionale d'Abruzzo, il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo il contenuto dell'avviso:

«dalle prime ore di domani, sabato 08 dicembre 2018, e per le successive 12-18 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori appenninici dell’Emilia-Romagna e sui settori appenninici e costieri di Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, in trasferimento, nel pomeriggio, ai settori costieri della Puglia. Per tutte le regioni si prevedono mareggiate lungo le coste esposte».