Meteo Abruzzo, allerta della Protezione Civile per il 7 marzo

Un'allerta meteo che riguarda anche la nostra regione e Pescara è stata emessa oggi pomeriggio, mercoledì 6 marzo, dalla Protezione Civile.

A farlo sapere è il Centro Funzionale d'Abruzzo che comunica come il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale abbia emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle prime di domani, giovedì 7 marzo.

Questo, nel dettaglio, quanto contenuto dall'Avviso della Protezione Civile:

«Dalle prime ore di domani, giovedì 7 marzo 2019, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali, con locali raffiche di burrasca forte, su Lombardia settentrionale, Emilia-Romagna e Marche, in particolare sui settori appenninici, in estensione dalla tarda mattinata ad Abruzzo e Molise».