Nuova allerta meteo per l'Abruzzo e il Pescarese: in arrivo venti di burrasca

Allerta meteo riguardante forti raffiche di vento per la giornata di domani 4 febbraio in Abruzzo e nel Pescarese. La protezione civile infatti ha diramato un bollettino che segnala avverse condizioni meterologiche a partire dal mattino e per le successive 24 - 36 ore, con l'arrivo di forti venti di burrasca da nord ovest che interesseranno non solo la nostra Regione ma anche Lazio e Molise, in estensione durante il pomeriggio ed in rotazione da nord, con raffiche forti soprattutto lungo le coste e sui rilievi.

Di conseguenza, si potranno verificare mareggiate anche violente. Per questo la protezione invita i Comuni a predisporre tutte le misure di prevenzione e di monitoraggio della situazione sul territorio.

Ricordiamo che sempre a partire dal tardo pomeriggio di domani e per la giornata di mercoledì è previsto l'arrivo di una perturbazione artica che porterà un sensibile calo delle temperature, pioggia e grandine e nevicate fino a quote collinari nell'entroterra.