Allerta meteo Abruzzo, nuovo aggiornamento della Protezione Civile

Allerta meteo in Abruzzo per la giornata di domani, lunedì 25 novembre.

Un aggiornamento, come fa sapere il Centro Funzionale d'Abruzzo, è stato emesso in serata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Nel dettaglio si tratta di un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo quanto previsto dall'allerta meteo: