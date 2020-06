Temporali e grandine sull'Abruzzo e nel Pescarese: nuova allerta meteo, le previsioni

In arrivo anche nella nostra regione l'ondata di maltempo che sta già flagellando il nord Italia. La protezione civile regionale, infatti, ha diramato un'allerta meteo per l'Abruzzo ed il Pescarese. Nella giornata di domani 8 giugno e per le successive 18 - 24 ore è atteso l'arrivo di una perturbazione che porterà forti temporali, rovesci e localmente grandinate.

Previste anche forti raffiche di vento. Per questo, la protezione civile ha invitato tutti i comuni a predisporre interventi e monitoraggio per prevenire eventuali danni ed allagamenti derivanti dalle forti piogge e dal vento. Un miglioramento è atteso a partire da martedì 9 giugno.