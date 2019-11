Maltempo, la Protezione Civile: "Ancora piogge, allerta gialla in Abruzzo"

Allerta gialla della Protezione Civile in Abruzzo per l'arrivo di nuove piogge nella giornata di oggi, giovedì 14 novembre.

Infatti una nuova ampia saccatura raggiungerà il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni indicano, come riferisce l'AdnKronos precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).