Maltempo Pescara e Abruzzo, allerta arancione per rischio idraulico

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo su Pescara e la nostra regione proseguirà anche nelle prossime ore.

Per questo motivo, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche e dei fenomeni in atto, ha emesso un avviso di criticità moderata (allerta arancione) per rischio idraulico diffuso su tutte le zone di allerta. La previsione è valida per la giornata di oggi, 24 novembre, e fino alle ore 14 di domani, 25 novembre.

Ecco cosa raccomanda il Centro Funzionale d'Abruzzo nella sua comunicazione: