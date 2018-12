Allarme sicurezza a Silvi, il sindaco: "Le denunce sono diminuite"

Collaborazione con le forze dell'ordine ma nessuna emergenza. Il sindaco di Silvi Scordella torna sulla questione dell'allarme sicurezza nella cittadina costiera, dopo i recenti episodi di cronaca. Il primo cittadino silvarolo, dati alla mano, ha sottolineato come i furti siano aumentati ma sono calate le denunce, e per questo invita i cittadini ad avere fiducia nelle istituzioni.

Scordella ha ricordato che le forze dell'ordine hanno rafforzato la loro presenza sul territorio H24, aggiungendo che non è il caso di minimizzare il problema sicurezza ma nemmeno strumentalizzarlo come nel caso dell'opposizione, nè di dar vita a ronde notturne in città.