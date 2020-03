Alitalia: crollano le prenotazioni, cancellati due voli della tratta Pescara - Milano

Crollano le prenotazioni del volo da Pescara per Milano dell'Alitalia e la compagnia di bandiera decide di sospendere per una settimana il collegamento in partenza alle 7 del mattino dall'aeroporto d'Abruzzo. La decisione, che arriva a seguito dell'emergenza Coronavirus che ha visto ridurre sensibilmente il numero di passeggeri negli ultimi giorni, riguarderà il volo delle 6.50 del mattino a partire da martedì 3 marzo.

Domani, lunedì 2 marzo, il volo partirà regolarmente ma non ci sarà quello di ritorno delle 22 dall'aeroporto meneghino diretto a Pescara che resterà di conseguenza sospeso anche per tutto il resto della settimana. Resta invece garantito il volo in partenza da Pescara per le 16,30 e di ritorno il giorno successivo con partenza alle 16 da Milano Linate.