Alitalia, con il nuovo piano industriale l'aeroporto di Pescara rischia di essere penalizzato

L'aeroporto di Pescara penalizzato dal nuovo piano industriale di Alitalia? Secondo le prime indiscrezioni potrebbero essere tagliati alcuni voli fra cui quello con Milano. Esprime preoccupazione il presidente della regione Marsilio che annuncia battaglia per difendere lo scalo abruzzese ed il diritto alla mobilità degli abruzzesi:

Per una città già poco e male collegata sia sul piano aeroportuale che su quello ferroviario, sarebbe un colpo pesantissimo, che arriverebbe paradossalmente in un momento in cui l’aeroporto d’Abruzzo sta dimostrando una costante crescita e capacità di rilancio. Il Governo deve garantire il diritto alla mobilità degli abruzzesi e semmai investire per aumentare i collegamenti e infrastrutture, e non per tagliare le poche esistenti. La Regione difenderà in tutte le sedi questo diritto e il proprio scalo aeroportuale