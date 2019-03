Alice D'Addario di Pianella nella finale di Italia's Got Talent

Pianella e tutta la provincia di Pescara questa sera, venerdì 22 marzo, faranno il tifo per Alice D'Addario e il suo compagno Alex Orlando che saranno tra i finalisti di Italia's Got Talent.

L'appuntamento è per questa sera alle ore 21:15 in diretta su Tv8.

Il pubblico da casa avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza con il televoto e decretare così il vincitore dell'edizione 2019 del talent show targato Sky.

Per questo motivo la pianellese Alice avrà bisogno del sostegno di tutti i suoi concittadini e abitanti della nostra provincia affinché possa realizzare il suo sogno e conquistare la vittoria. La coppia di giovani ha raggiunto direttamente la finale grazie al Golden Buzzer di Frank Matano, il bottone che consente a un giudice di far passare direttamente il turno al concorrente. Alice ha ballato assieme al compagno Alex Orlando raccontando la loro storia, fatta anche di momenti difficili superati però grazie al feeling ed all'intesa nel ballo. E proprio la storia di una coppia in crisi è stata al centro dell'esibizione, che ha strappato tantissimi applausi durante le auditon.

Alex e Alice, 23 e 24 anni , s’incontrano e s’innamorano a Roma. uniti nella vita e sul palco hanno avuto il coraggio di ballare una coppia in crisi, sfidando scaramanzie e timori.

Per vedere l'esibizione di Alice D'Addario: http://italiasgottalent.it/showvideo/489842/italias-got-talent-2019-il-golden-buzzer-di-frank-matano/19-02-2019/

Per vedere l'intervista ai due giovani ballerini basta cliccare questo LINK.