Alessandro Mancini, "Il Più Bello d'Italia" ricevuto in Comune a Pescara da sindaco e assessore

Alessandro Mancini, 27enne pescarese proclamato "Il Più Bello d'Italia" nei giorni scorsi a Sanremo è stato ricevuto in Comune dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese questa mattina, venerdì 14 febbraio.

Mancini, laureato in Economia e Management, ha trionfato nella kermesse dedicata alla bellezza e non solo divenendo così l'italiano più bello per l'anno 2020.

Il concorso in questione, che è il più antico dedicato alla bellezza maschile, rappresenta appunto e a tutti gli effetti la versione al maschile del noto "Miss Italia".

Per la sua prima uscita, dopo il prestigioso titolo ottenuto al Teatro Ariston di Sanremo, Mancini ha scelto la sua città, cui è molto legato. E infatti Mancini ha rivendicato la sua pescaresità. Masci e Cremonese si sono congratulati con Mancini al quale hanno fatto i complimenti per aver portato a livello nazionale il nome della nostra città.

Gallery