Alberto Urso, vincitore di "Amici", a cena in uno stabilimento balneare di Pescara

Nel pomeriggio il firmacopie al Megalò di Chieti, in serata la cena a Pescara, per la precisione nello stabilimento balneare Jambo, sulla riviera in zona centrale.

È trascorsa così la giornata del 7 giugno per Alberto Urso, fresco vincitore dell’ultima edizione di "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che si è concluso pochi giorni fa.

Il giovane cantante di origine siciliana, che sta promuovendo l'album "Solo", ha dispensato sorrisi e selfie per tutti, e qui lo vediamo in un paio di scatti con cui è stato immortalato dal nostro fotografo.