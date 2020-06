Alberta Volpe nominata coordinatrice di Contribuenti Abruzzo per Città Sant'Angelo

Alberta Volpe, psicologa e psicoterapeuta, è stata nominata coordinatrice di Contribuenti Abruzzo per Città Sant'Angelo. L'associazione, radicata in Abruzzo dal 2010, registrata e riconosciuta quale componente della consulta regionale utenti e consumatori, si arricchisce anche di una coordinatrice per Guardiagrele: Patrizia Dell’Arciprete.

Soddisfatto il presidente Donato Fioriti:

"Si tratta di due iscritte di lungo corso del circuito regionale Cipas, che oggi assumono due importanti coordinamenti. Due ottimi acquisti per la nostra associazione, due soggetti che conoscevamo da lungo tempo e che sicuramente faranno bene nel loro territorio".

La dottoressa Volpe è attualmente un’appassionata gourmet e apprezzata food blogger, da sempre impegnata nel sociale.