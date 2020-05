All'Alberghiero di Pescara dal 4 maggio partono i progetti Pon con la formazione a distanza

A partire da lunedì 4 maggio riprenderanno anche i progetti Pon dell'Alberghiero De Cecco che, ovviamente, saranno erogati con la formazione a distanza vista l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Di Pietro, aggiungendo che si tornerà sulla piattaforma "Annozero_1" e sulla piattaforma G Suite for Education per completare non solo i programmi didattici ma anche le attività formative complementari e curriculari.

Il percorso "Annozero_1" prevede la formazione degli studenti dell'ambito della comunicazione non solo in lingua madre ma anche lingua straniera, con laboratori di scrittura creativa e scrittura giornalistica e due percorsi della lingua spagnola ‘Habla Cadabra’ e della lingua inglese ‘We’re looking forward’.

"Possiamo riprendere e ulteriormente arricchire il percorso ‘Annozero_1’ dando continuità all’azione di potenziamento delle competenze in lingua italiana avviata già nel 2018 con il modulo ‘A scuola di scrittura_Giornalisti si diventa’ nell’ambito

del progetto ‘Scuola Full Time’ finanziato sempre con fondi Fse Pon ‘Per la scuola”. Progetto che, sempre due anni fa, ci hanno addirittura permesso di costituire una redazione giornalistica che al termine del percorso ha dato alle stampe il numero zero della ‘Gazzetta dell’Ipssar De Cecco’”.

La formazione si terrà come detto a distanza e punterà sull'emergenza Covid 19, sulla questione delle pandemie nella storia, analisi, dati ed evoluzione epidemiologica dell'Italia.

La formazione sarà seguita dalla docente di Italiano Cristiana De Martinis, in qualità di tutor, mentre il coordinamento

didattico e organizzativo è affidato alla professoressa Giuseppina Fusco, docente referente della progettazione e implementazione dei progetti Pon.