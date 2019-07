Alberghiero Pescara, sono diciassette "Magnifici 100" neodiplomati

Diciassette studenti dell'Alberghiero De Cecco di Pescara si sono appena diplomati con il massimo dei voti, ovvero i 100/100 centesimi, un numero elevato come spiega la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro che traccia un bilancio a chiusura dell'esame di stato.

Un motivo d'orgoglio, come spiega la Di Pietro, per l'istituto che forma non solo studenti di alta qualità pronti per l'avventura professionale a seconda dell'indirizzo scelto, ma che prepara in modo adeguato ed eccellente anche chi decide di proseguire gli studi negli ambiti più disparati, dalla musica agli studi di medicina.

L’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ offre non solo una formazione professionalizzante, ma garantisce una formazione utile per proseguire gli studi nello step post-diploma. Contestualmente è cresciuta anche la qualità del corpo docente che si è preparato a formare meglio e di più i propri ragazzi, non solo in aula, ma anche nei tanti percorsi di approfondimento e di eccellenza.

Chiusa la sessione degli Esami di Stato, oggi festeggiamo i nostri ragazzi che con il proprio impegno e i risultati raggiunti sono i migliori testimonial dell’intenso lavoro condotto all’interno del nostro Istituto”. I 17 studenti che hanno ottenuto la massima votazione agli Esami di Stato, ovvero 100, sono i seguenti: Indirizzo Accoglienza, sezione A: Manuel Berardinucci, Francesca Fagnani, Valentina Marcotullio, Greta Mottini, Giorgia Rossoni, Yuri Naccarella, Leonardo Sborgia, Alessia Maccarone, Alessandra Di Paolo, Eliana Mastropietro, Giacomo Piccolo, Manuel D’Orazio,Mattia Secone, Veronica Caldarelli, Michelle Neves Oliveira, Davide Valentinetti, Alessio Di Battista, lavorerà nella ristorazione all’estero o su una nave da crociera