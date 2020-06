L'alberghiero di Pescara rappresenterà l'Abruzzo nel progetto del ministero "Ittica"

Sarà l'alberghiero De Cecco di Pescara a rappresentare l'Abruzzo nel progetto del ministero delle politiche agricole e forestali "Ittica – la rete nazionale degli istituti alberghieri dell’ittico" che vedrà gli istituti più rappresentativi di varie regioni come Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia partecipare all'iniziativa.

Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Di Pietro, aggiungendo che per i ragazzi sarà un momento importante di formazione sui prodotti del pescato, con attenzione alla sicurezza alimentare e sostenibilità, per individuare nuovi strumenti di comunicazione turistico - ricettiva per incentivare un consumo consapevole e sano del pesce.

L’inaugurazione del nuovo network di cooperazione nazionale è avvenuta in diretta streaming, sulla pagina Facebook di Assoittica Italia, in occasione dell’evento ‘Dal mare alla tavola attraverso le ragazze ed i ragazzi degli istituti alberghieri italiani’, con il via libera del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova.

Il De Cecco è stato scelto in quanto è il più grande d'Abruzzo e il più grande della costa, con Pescara che ha una antica tradizione marinara ed un mercato del pesce fra i più importanti in Italia.

La Rete appena nata rappresenta un network in cui alunni e i docenti avranno contatti diretti con gli attori del settore e impareranno facendo. L’obiettivo è coinvolgere gli operatori, approfondire le tematiche legate alla professione: dalla produzione primaria fino ad arrivare al consumatore Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ministro Bellanova ha ricordato come durante il lockdown la filiera del pesce sia stata duramente colpita per la chiusura di ristoranti e mercati, ed ora è fondamentale fare rete a tutti i livelli per promuovere e rilanciare il settore e tutto il comparto a partire dagli studenti, veri ambasciatori della buona alimentazione nel mondo.