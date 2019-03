Alberghiero De Cecco, l'appello degli studenti: "Riaprire la sede di via Italica"

Riaprire in tempi brevi la sede di via Italica dell'Alberghiero De Cecco. Protestano gli studenti dell'istituto pescarese che hanno organizzato per domani 8 marzo un sit in davanti alla Provincia dalle 9 alle 12. I ragazzi chiedono risposte dall'amministrazione provinciale, accusata di un silenzio inaccettabile, considerando che da oltre quattro mesi gli studenti delle classi del primo biennio sono disolcati nell'Istituto Professionale Di Marzio Michetti.

Il grave disagio di noi studenti e delle nostre famiglie non è più accettabile, anche perché già in passato abbiamo vissuto per anni rilevanti difficoltà continui per le strutture fatiscenti. Le somme sono state stanziate, ora si deve accelerare l’iter burocratico.

Non siamo studenti di serie “B” e il pieno diritto allo studio è sancito dalla Costituzione per TUTTI. Il nostro Istituto sforna eccellenze del settore Turistico ed Enogastronomico, ma circa 400 Studenti non sono nelle condizioni di fruire appieno delle strutture e dei laboratori che ci permettono una adeguata formazione consona all’indirizzo scolastico da noi scelto