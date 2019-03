Anche l'Alberghiero De Cecco protagonista a Saral Food

Gli studenti dell'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara saranno fra i protagonisti della fiera Saral Food che si aprirà domani 10 marzo in via Tirino, dove parteciperanno ai corsi, alle lezioni ed alle competizioni in programma. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Di Pietro che ha snocciolato tutti gli eventi più importanti in cui saranno coinvolti gli studenti di Sala, Accoglienza

Turistica e Cucina.

I ragazzi hanno organizzato percorsi enogastronomici nei padiglioni con gli studenti di Accoglienza Turistica impegnati a fare da cicerone ai visitatori fra i vari stand. Poi ci saranno le diverse competizioni ed i contest:

I nostri studenti di Sala e vendita parteciperanno al contest BARISTA SKILLS che si svolgerà al SARAL, n presso lo stand UNIVERSAL CAFFE’, per lunedì 11 marzo è prevista la gara di caffetteria e per martedì 12 marzo gara di cocktail a base di espresso con successiva premiazione dei vincitori. Infine Alternanza Scuola Lavoro e stage: i nostri studenti di Cucina, Sala e Accoglienza Turistica, saranno operativi e lavoreranno presso lo stand GEGEL, dove avremo anche l’amministratore

delegato Silvia D’Alessandro

Infine appuntamento con il concorso culinario abruzzese ‘Lu Carrature d’Ore’, che sarà patrocinato proprio dal ‘De Cecco’ e

che vedrà la collaborazione organizzativa degli stessi studenti, coordinati dal Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi di Pescara Narciso Chicchitti, docente dell’Istituto Alberghiero.