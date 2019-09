Alberghiero De Cecco, primo giorno di scuola per le "matricole" del primo anno

Primo giorno di scuola per i nuovi studenti dell'Alberghiero De Cecco di Pescara, che nella giornata odierna 11 settembre sono entrati per la prima volta nelle rispettive 13 classi prime. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Di Pietro, che ha fatto il punto della giornata di accoglienza dei nuovi allievi con la contemporanea partenza di altri 8 studenti delle classi quarte e quinte per il progetto Erasmus+, in varie cittò europee.

La dirigente ha sottolineato come quella odierna sia stata una giornata intensa con la partenza degli 8 ragazzi che per 5 settimane potranno svolgere un tirocinio formativo nel settore turistico ed alberghiero, un'esperienza personale e professionale fondamentale nel cammino di crescita dei ragazzi.

Intanto stamane i ragazzi dell’Istituto Alberghiero hanno anche svolto le proprie attività nel corso della Festa della Polizia Penitenziaria di Stato a Pescara, con il comandante Nada Marrone e tutto il personale della Casa Circondariale di Pescara, per festeggiare il 202° Anniversario. “L’Ipssar ‘De Cecco’ ha contribuito ai festeggiamenti con i suoi studenti di tutti gli indirizzi, Enogastronomia, Turistico e Sala, e i suoi docenti, rinnovando la nostra felice collaborazione e amicizia con le Istituzioni



Gli studenti partiti sono Marzia Caralla, classe IV Sala B, Maiorca; Claudiu Daniel Ceobotaru, classe V Accoglienza Turistica, Dublino; Amerigo Di Blasio, classe IV Sala B, Maiorca; Daniele Labozzetta, classe IV Enogastronomia G, Maiorca; Joshua Mayuga Reivin, classe IV Enogastronomia A, Dublino; Luca Manzoli, classe V Accoglienza Turistica A, Dublino; Kevin Palumbo, classe IV Enogastronomia D, Malta; William Santini classe IV Enogastronomia D, Dublino