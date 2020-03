L'Alberghiero De Cecco lancia le lezioni di cucina e ricette online "‘Noi da voi - #Restaacasa"

Una serie di ricette e lezioni online di cucina, a disposizione di tutti per questo difficile periodo di quarantena, messe a disposizione dai docenti di enogastronomia e da ex allievi che oggi lavorano in tutto il mondo. L'iniziativa è stata lanciata dall'Alberghiero De Cecco di Pescara e si chiama ‘Noi da voi - #Restaacasa, alle tue Ricette ci pensa l’Ipssar De Cecco’.

Decine di ricette in video, non solo elaborate e ricercate, ma anche piatti semplici basati su ingredienti che tutti oggi possiamo avere facilmente in casa. Ad illustrare il progetto, disponibile sul sito ufficiale dell'Ipssar De Cecco, la dirigente scolastica Di Pietro, evidenziando come l'istituto non abbia rinunciato al suo compito educativo, garantendo lezioni a distanza per gli allievi e mantenendo il legame con la gente ed il territorio.

I video avranno come protagonisti i piatti della tradizione regionale e nazionale, ma anche piatti delle più moderne tendenze gastronomiche. Ovviamente si parlerà anche di olio, vino, pane e di prodotti dolciari. I primi destinatari delle lezioni di cucina on line sono, ovviamente, tutti i nostri studenti del biennio e del triennio nell’ambito della didattica digitale a distanza. Ma i filmati si rivolgono anche alle famiglie, alle mamme, alle zie, a chi ha più tempo a disposizione da dedicare ai fornelli perché impossibilitato a uscire per lavoro.

I video saranno disponibili sia sul sito della scuola, all’indirizzo www.alberghierodececco.edu.it , cliccando sul link ‘Noi da voi - #Restaacasa, alle tue Ricette ci pensa l’Ipssar De Cecco’ sia su Youtube. La Di Pietro evidenzia come il cibo abbia un forte valore simbolico e relazionale, ed in questo momento è fondamentale trovare occasioni per instaurare un clima di fiducia e positività.

All’iniziativa hanno partecipato, producendo filmati, tutti i nostri docenti di enogastronomia tra i quali Quintino Marcella, Lady Chef Enza Liberati, Narciso Cicchitti, Massimo Marini, Nicola Petrongolo e Daria Aceto, con la collaborazione dei docenti Roberto Melchiorre, Claudia De Bonis e Maria Pina Rosato

Il professor Marcella ha aggiunto:

Non dobbiamo lasciarci travolgere dalla situazione drammatica, ma dobbiamo cercare il positivo in ogni cosa: siamo costretti a casa, ebbene approfittiamo di questo isolamento fisico per dedicarci alla buona cucina e diventiamo tutti chef

Gli chef e i maestri pasticceri che collaborano al progetto sono poi Federico Anzellotti Presidente internazionale Pastry e Culture Italian Style, le Lady Chef come Valeria Giangiacomo per le ricette regionali, Ivan Bianco cuoco professionista, Marta Di Marcoberardino cuochi professionisti. Silvano Ferri Presidente del Consorzio Olio Dop Aprutino Pescarese preparerà video ricette usando l'olio, prodotto eccellente e tipico del nostro Abruzzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ex studenti,sono Stefano Di Silvestre da New York, Giovanni Paolucci chef a Perth Ristorazione Collettiva, Massimo Speroni da Brisbane, Chiara Roncà manager di sala alle Maldive, Andrea Zazzara chef a Milano, Matteo Ciccocioppo chef a Montesilvano, e Roberto De Paola in Qatar.