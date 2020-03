Niente stop per l'attività didattica dell'Alberghiero De Cecco: le lezioni proseguiranno online

Non si interrompono le attività didattiche dell'istituto Alberghiero De Cecco di Pescara che, nonostante il decreto del governo che ha imposto la chiusura delle scuole in tutta Italia per l'emergenza Coronavirus, proseguirà fornendo lezioni a distanza online ai ragazzi con materiale didattico tramite piattaforme di e learning e cloud. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Di Pietro, che ha già organizzato l'attività assieme ai docenti.

E per proteggere il nostro personale scolastico abbiamo anche installato già da una settimana ben 48 dispenser per

l’igienizzazione continua delle mani, di cui 20 distribuiti sui vari piani di tutti i nostri plessi e altri 28 nei bagni, oltre ad altri dispenser portatili, strumenti che si aggiungono alle dettagliate procedure di osservanza delle norme igienico-sanitarie comportamentali che sono ‘bibbia’ per il nostro Istituto

I prossimi giorni devono dunque essere un tempo di ricerca-azione insieme, docenti e studenti, per utilizzare al meglio le potenzialità del web. Tre gli strumenti disponibili per svolgere le attività didattiche a distanza: partiamo con l’Area E- Learning, che consentirà ai nostri studenti di svolgere attività didattiche digitali e di comunicare in modalita’ on-line. Ciascun docente, una volta accreditato, può infatti creare i propri Corsi Virtuali, dialogare con i propri studenti o con altri docenti, condividere materiale didattico tra docenti, docente-studente e studente-studente in un ambiente social protetto. Il docente avrà sempre il pieno controllo sulle attività dei suoi studenti che, a loro volta, attraverso l’accesso tramite link, sono in contatto e condividono informazioni con i propri insegnanti e con gli altri studenti.

Il materiale didattico sarà a disposizione dello studente, mentre nelle aule virtuali i docenti hanno pubblicato materiale didattico di propria produzione o ricavato da altre fonti nelle varie materie e sezioni

Infine è disponibile la piattaforma Maths Cloud, una area open source ricca di strumenti e contenuti digitali per lo studio della matematica in lingua inglese fruibili dagli studenti oltre i confini dell'aula. La piattaforma virtuale è stata costruita nel biennio 2018-2019, nell’ambito del partenariato strategico Erasmus+ G.E.M Gifted European Mathematician”. Programmi straordinari sono stati previsti anche per i circa 100 studenti convittori o seminconvittori, che oltre ad avere il supporto previsto dalle diverse azioni di didattica a distanza, si avvarranno del rapporto costante con gli educatori anche dal punto di vista personale e umano, con indicazioni, consigli e suggerimenti, in contatto costante con le famiglie.

Materiale didattico sarà a disposizione anche per gli studenti disabili, mentre la dirigente ha aggiunto che nell'istituto le regole di sicurezza e tutela della salute sono da sempre un obbligo, a aprtire dalle materie prime utilizzate in cucina ai dispositivi per i laboratori