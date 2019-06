Alberghiero De Cecco, laboratorio di cucina intitolato ad un ex alunno scomparso

Due importanti appuntamenti domani mercoledì 5 giugno all'Alberghiero De Cecco di Pescara. Alle 12, infatti, ci sarà l'intitolazione del laboratorio numero 2 dell'Officina del Gusto a Marco Di Nino, giovane ex studente 23enne scomparso improvvisamente mentre lavorava come cuoco a Moena, in provincia di Trento. Il ragazzo era originario di Scafa.

Inoltre, ci sarà anche la consegna ufficiale di un defibrillatore donato dai genitori di Marco all'Istituto. Saranno presenti, oltre alla dirigente scolastica Di Pietro ed alla famiglia di Di Nino, i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto, Loredana Marinelli, Chiara Favetta e Marcella D’Ancona, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e gli amici e compagni di scuola di Marco Di Nino.

La dirigente Di Pietro ha sottolineato l'importanza della giornata di domani per l'istituto, per ricordare un bravo ragazzo, educato ed amato da tutti, dai docenti ai compagni di classe: