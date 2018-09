Alanno: strumenti musicali in dono ai ragazzi disabili

Tastiere, chitarre, percussioni, un microfono e delle casse acustiche. Tutto il materiale è stato consegnato dalle scuole di musica "L'Assolo" e "Massimo Riva" ai ragazzi disabili ospiti del centro diurno di inclusione sociale e lavorativa diretto da Anna Bergami. La struttura è dunque la prescelta beneficiaria del progetto intitolato allo scomparso musicista della band di Vasco Rossi.

Nelle intenzioni del direttore artistico Simone Pavone e dell'assessore alla cultura Ottavio De Martiniis c'è la volontà di creare una piccola orchestra in grado di eseguire brani inediti scritti da questi giovani con disturbi neuropsichiatrici, da presentare successivamente in uno spettacolo natalizio per poi incidere un disco in sala di registrazione.