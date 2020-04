Quattro comuni del Pescarese restano senza acqua per lavori di manutenzione

Sono 4 i comuni in provincia di Pescara che resteranno senza acqua per l'esecuzione di alcuni lavori.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come l'interruzione dell'erogazione idrica si renda necessaria a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulle vasche di Colle Grande.

Per questo motivo i rubinetti resteranno a secco mercoledì 29 Aprile dalle ore 9 alle ore 18 nei seguenti paesi: