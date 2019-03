Ail Pescara - Teramo: a giugno l'incontro con il presidente Mattarella

Giornata storica per l'Ail Pescara - Teramo il 21 giugno prossimo, quando in occasione della Giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e melanoma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà a Roma il presidente Cappuccilli, insieme ai vertici nazionali dell'associazione ed ai colleghi delle altre 80 sezioni d'Italia.

Cappuccilli ha parlato di un anno importante per la onlus, che prosegue ed incrementa costantemente le attività per migliorare la qualità della vita dei pazenti:

"Il Presidente Mattarella ci ha inviato una lettera di ringraziamento per aver contribuito alla realizzazione di una pubblicazione sul prezioso ruolo svolto dal Terzo Settore nella società civile, a partire dall’unificazione dell’Italia. Si tratta di un volume, che ho inviato personalmente al Capo dello Stato, in cui viene ricostruita l’attività dell’Ail a Pescara, e più in generale nel territorio abruzzese, attraverso l’inserimento di questa tematica in una disposizione storico-economica del volontariato in Italia. E’ stato realizzato dal giovane ricercatore Giuliano Benegiamo, che è vincitore di una borsa di studio erogata dalla nostra sezione nel 2018."