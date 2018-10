Guardie giurate aggredite in ospedale, l'Ugl torna a chiedere un incontro al prefetto

La nuova aggressione subita sabato da due guardie giurate, dell'istituto di vigilanza Aquila, nell'ospedale di Pescara porta il sindacato Ugl a chiedere nuovamente un incontro al prefetto per discutere della questione sicurezza all'interno dello "Spirito Santo".

Come spiega il segretario Fabio Urbini, a oggi non c'è nemmeno stato l'incontro con la Asl, richiesto per vaccinare i dipendenti in servizio nelle Ausl e la fornitura di guanti anti taglio e un protocollo ufficiale da seguire.

«Visto che a oggi», si legge nella nota del sindacato, «non c’è stato seguito alla richiesta di incontro inoltrata al prefetto di Pescara, siamo a richiedere con urgenza un incontro che coinvolga anche la Questura e la Ausl per verificare quanto sta succedendo all’ospedale di Pescara che quotidianamente vede medici, infermieri e guardie giurate farsi refertare per le aggressioni subite all’interno dello stesso».