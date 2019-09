Aggressione Brumotti, i residenti di Rancitelli attaccano il sindaco: "Siamo cittadini di serie B"

Duro attacco del comitato dei residenti di Villa del Fuoco - Rancitelli al sindaco Masci, dopo le scuse del primo cittadino per l'aggressione subita dall'inviato di Striscia la Notizia Brumotti. I residenti ricordano a Masci come le promesse fatte in campagna elettorale e subito dopo la sua elezione siano di fatto state disattese, a partire dalle telecamere da installare e dal potenziamento della presenza dei vigili urbani, mentre in centro in pochi giorni è stato aperto il presidio della polizia municipale nei silos della stazione.

Per questo, il comitato parla di cittadini di serie A in centro e cittadini di serie B in periferia, e cita le parole del sindaco:

“Ci dovremo muovere subito con gli sfratti nei confronti di quelli che si sono macchiati di reati, oppure sono occupanti abusivi. Lo chiedono a gran voce i cittadini delle periferie” . Queste sono sempre parole sue. Vuole un piccolo bilancio dell'attività della sua amministrazione? - Esecuzione di decreti di sequestro penale emessi dall’autorità giudiziaria per i quali il Comune non ha avuto alcuna iniziativa se non quella di impiegare con fondi regionali le operazioni di sgombero; - “Sfratti” annunciati per il 15 settembre: siamo al 28 settembre e di questi fantomatici sfratti nemmeno l’ombra. Ma almeno una cosa è cambiata! Ed è la consapevolezza dei residenti i quali, grazie anche all'attività divulgativa del comitato, adesso sono in grado di capire chi li vuole prendere per il naso

Il comitato si dice esaperato da una situazione ingestibile e per questo ha convocato una riunione per stasera 30 settembre alle 21 nel salone della parrocchia dei ss. Angeli Custodi.