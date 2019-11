Anche le "Agende Rosse" abruzzesi in piazza a Rancitelli per la manifestazione contro la criminalità

Anche le "Agende Rosse Abruzzo" parteciperanno alla manifestazione contro la criminalità che si terrà sabato 30 novembre a Rancitelli, al "Ferro di Cavallo" di via Tavo. L'iniziativa è organizzata dal M5s e dai residenti che vogliono esprimere solidarietà alla donna vittima di un attentato incendiario, che da tempo denuncia l'illegalità e l'attività di spaccio diffusa nel quartiere.

Secondo le "Agende Rosse", si tratta di un atto che dimostra un'escalation di violenza a Rancitelli, dove l'omertà e la paura ormai la fanno da padrone fra i cittadini onesti, oltre alle intimidazioni ricevute dal consigliere Pettinari e dalle varie troupe televisive aggredite negli ultimi mesi.

Aderiamo alla mobilitazione sorta in questi giorni e che scenderà in piazza il 30 novembre. Per gridare con forza la necessità di una lotta titanica che deve essere messa in campo per il ripristino della legalità e della giustizia, di una società che rispetti le regole democratiche e fermi la deriva da far west. E per ribadire l’unica maniera vera e autentica di praticare l’antimafia e commemorare coloro che sono stati assassinati per aver denunciato e lottato contro il terribile cancro criminale che devasta la società abruzzese e italiana tutta.