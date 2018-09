Aeroporto Pescara, arriva la sala "Business Lounge" per manager e lavoratori

Importante novità all'aeroporto di Pescara. Arriva infatti la "Business Lounge", una sala dedicata ai lavoratori e manager che si fermano in aeroporto per qualche minuto o qualche ora in attesa di partire, dove poter svolgere attività di business e rilassarsi. La sala è stata presentata questa mattina dal presidente della Saga Paolini, che ha sottolineato come lo scalo pescarese sia ormai un punto di riferimento non solo per la clientela turistica ma anche per quella commerciale e finanziaria, e sarà realizzata dalla Walter Tosto che si è aggiudicata il bando di realizzazione lo scorso 17 agosto. All'interno sarà presente una connessione Wifi e spazi per le postazioni.

Presto all'interno dell'Aeroporto ci sarà anche una banca, mentre entro un mese ci sarà l'ampliamento dei gate per le partenze che passeranno da 3 a 5 ed il restyling dell'area bagagli nelle partenze.