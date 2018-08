Aeroporto Pescara: ripartono i voli con la Romania

In autunno Pescara avrà nuovamente il collegamento aereo con la Romania. Lo ha fatto sapere la Saga, società che gestisce l'aeroporto, annunciando di aver stretto un accordo con Ryanair. Dopo l'abbandono dello scalo abruzzese da parte di Wizair, che aveva invece garantito il collegamento fino alla primavera, la Saga ha contattato le varie compagnie aeree ed ha deciso infine di tornare a puntare su Ryanair per la tratta fra Pescara e Bucarest.

I primi voli dovrebbero partire a fine ottobre, con un collegamento bisettimanale probabilmente il martedì e sabato sia per l'andata che per il ritorno. La tratta è molto utilizzata dalla numerosa comunità romena presente in Abruzzo.