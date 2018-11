Aeroporto Pescara, inaugurata la nuova sala partenze

Inaugurata ed aperta questa mattina la nuova sala partenze dell'aeroporto di Pescara. Dopo i lavori conclusi nel mese di settembre che hanno permesso di aprire la nuova area arrivi, oggi sono stati presentati i nuovi spazi per le partenze dei viaggiatori, con un bar, servizi igienici e due nuovi gate.

Consegnata anche la nuova Business Room, realizzata grazie alla Walter Tosto mentre la nuova area commerciale nella quale si potranno trovare un Tabacchi, dei punti informativi del Comune e della Regione, una banca ed uffici immobiliari saranno pronti il 10 gennaio prossimo.

Il presidente della Saga Paolini:

“La riconsegna di gran parte dei lavori e la crescita in termini di passeggeri dell’Aeroporto ci fanno affermare con fierezza che abbiamo tutti i numeri per candidarci ad essere un Aeroporto internazionale, un gioiello di famiglia per tutti gli abruzzesi. Prevediamo di chiudere il 2018 con un più 25mila passeggeri, grazie ad importanti operazioni portate a termine, come il volo di Catania operato da Volotea e Bucarest con Ryanair, che hanno colmato alcune perdite registrate a gennaio. Guardiamo

al 2019 con grande fiducia, grazie a nuovi voli già pronti, come quelli di Costa Crociere, almeno sei di cui due anche intercontinentali, Cagliari, Palermo, Praga ed altre destinazioni che saranno annunciate più avanti”