Aeroporto, approvato dall'Enac il nuovo piano d'emergenza

L'Enac ha approvato il nuovo piano per la gestione delle emergenze dell'aeroporto d'Abruzzo. Lo scalo pescarese è uno dei primi in Italia ad aver già provveduto al piano per la gestione delle emergenze aeronautiche, adeguamento imposto dall'unione europea.

La Saga spiega:

Il Piano di Emergenza PEA rappresenta un fondamentale strumento per rispondere al meglio ed in modo tempestivo, ad eventi negativi che si registrano entro lo spazio del sedime aeroportuale. Tra le importanti novità, infatti, sono previste procedure

che permettono di rispondere all’assistenza psicologica e logistica alle vittime di incidenti Aerei ed a i loro familiari.

Nei mesi scorsi, sono state eseguite diverse simulazioni di situazioni d'emergenza coinvolgendo mezzi e uomini delle forze di polizia, vigili del fuoco, guardia costira, protezione civile ed emergenza sanitaria.