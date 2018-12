Aeroporto D'Abruzzo: arriva lo sportello informativo del comune di Pescara

Uno sportello informativo dell'assessorato al turismo del comune di Pescara, all'interno dell'Aeroporto D'Abruzzo. La novità è stata presentata questa mattina dall'assessore Cuzzi, dal presidente della Saga Paolini e dal presidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi Valori nella sala convegni dello scalo pescarese.

A gestire l'infopoint sarà proprio l'Emp che punterà a far conoscere ai viaggiatori e turisti gli eventi e le manifestazioni in programma a Pescara e dintorni, oltre alle bellezze ed alle risorse turistiche ed enogastronomiche. Uno sportello, come ha aggiunto l'assessore Cuzzi, della città ma aperto anche a tutto il territorio pescarese ed alla Regione.