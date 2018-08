Aeroporto D'Abruzzo intitolato a D'Annunzio? La proposta arriva da Confcommercio

Intitolare l'Aeroporto D'Abruzzo a Gabriele D'Annunzio. La proposta arriva dal presidente di Confcommercio Pescara Danelli, in occasione del centenario del Volo su Vienna del Vate, avvenuto il 9 agosto 1918.

Danelli sottolinea come la figura di D'Annunzio sia famosa in tutto il mondo, e per questo capace di dare lustro e visibilità alla città di Pescara dove il poeta ed intellettuale è nato ed ha vissuto. Considerando poi anche la sua grande passioni per gli aerei e voli.