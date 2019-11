L'Aeroporto d'Abruzzo diventa hub nazionale: sì all'allungamento della pista

Arriva il sì dell'Enac all'allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara. La notizia è stata data oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione Marsilio, assieme al responsabile Enac dell'aeroporto di Pescara Caligiore, al sottosegretario alla presidenza della giunta D'Annuntiis e all'assessore Febbo.

L'allungamento della pista comporta la nuova classificazione dello scalo abruzzese, che diventa un hub nazionale e soprattutto permetterà alla Saga, la società che gestisce l'aeroporto, di programmare anche rotte intercontinentali con paesi come la Cina, il Canada e gli Stati Uniti. Un passo avanti storico, come ha commentato Marsilio, che permetterà di ampliare l'offerta turistica e le strategie commerciali dell'Abruzzo.

Per la nostra regione è un passo in avanti. In campagna elettorale - ricorda Marsilio - abbiamo posto al centro del nostro percorso amministrativo il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti strategici. Oggi, pertanto, segniamo un tassello importante verso questo obiettivo che ci consente il recupero di competitività rispetto al passato