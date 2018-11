Aeroporto, "copia ed incolla" sul sito della Saga costato 12 mila euro? L'attacco di Sospiri

Un "copia ed incolla" dal sito istituzionale dell'aeroporto di Trieste e documenti mancanti per una consulenza costata 12 mila euro. Duro attacco del capogruppo alla Regione di Forza Italia Sospiri alla Saga, in merito alla pubblicazione del modello 231 divenuto obbligatorio per legge sul sito istituzionale dell'aeroporto, dove invece si può trovare un link che rimanda direttamente al sito dell'aeroporto di Trieste ed il nome della città di riferimento sbagliato. Oltre a questo, Sospiri evidenzia come sia presente alla voce "Codice Etico" lo Statuto della Saga e dunque il documento sia di fatto irreperibile:

Chiaramente tale situazione, oltre a essere vergognosa, è amministrativamente e politicamente inaccettabile, specchio di una gestione della Saga e dell’aeroporto all’insegna della superficialità, del pressapochismo che, evidentemente caratterizza l’attuale governance, ma soprattutto merita di essere giustificata. Innanzitutto pretendiamo che il Presidente della Saga Paolini mostri entro ventiquattro ore il frutto documentale della consulenza da 12mila euro, ovvero il Modello 231 aggiornato e pagato, con la certificazione della pec con cui l’atto è stato inviato alla Saga e il relativo verbale del Consiglio d’Amministrazione della Saga che certifichi la sua adozione, documento che, ovviamente, andremo subito a confrontare con quello precedentemente in vigore per capire quali siano stati gli eventuali ‘aggiornamenti’.

Inoltre, aggiunge Sospiri, verrà presentato un esposto all'Anac per la mancata pubblicazione del modello 231 ed un esposto anche alla Corte dei Conti per avere chiarezza sulla consulenza costata 12 mila euro di soldi pubblici per realizzare di fatto un copia ed incolla con diversi errori e mancanze.