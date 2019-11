Aeroporto d'Abruzzo, parte il bando da 1,5 milioni per le nuove rotte

Un bando da 1,5 milioni di euro, per ampliare e rafforzare l'offerta dei voli dell'aeroporto d'Abruzzo. L'assessore regionale Febbo ha fatto sapere che il bando pubblicato dalla Regione è stato inviato alla centrale unica di committenza e servirà per individuare la compagnia aerea che dovrà offrire voli in Paesi come Francia e Germania ed in regioni come Piemonte e Sicilia.

Nello specifico, si parla di Torino e Catania e Berlino e Parigi, con altre due rotte internazionali da aggiungere che deciderà la compagnia aerea che si aggiudicherà il bando. A questo bando, vanno aggiunte le trattative in corso da parte della Saga con il presidente Paolini per attivare anche un volo su Mosca.

Febbo poi ha ricordato come l'ampliamento della pista dello scalo aeroportuale rappresenti il passo fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo, ricordando anche che l'aeroporto di Ciampino a Roma potrebbe essere chiuso: