Aeroporto d'Abruzzo, i lavoratori delle pulizie confermano lo sciopero

Il segretario regionale dell'Ugl, Gianna De Amicis, fa sapere che all'aeroporto d'Abruzzo i lavoratori addetti alle pulizie e alle operazioni di facchinaggio sciopereranno il 23 luglio. Sottolineando che è "abbondantemente scaduto l'ultimatum dato dalla Ugl", De Amicis afferma:

"Permangono in essere le gravi inadempienze nell'erogazione degli stipendi ai lavoratori, che operano in ambiente aeroportuale, da parte delle ditte Unilabor e Ciclat San Marco (appalto pulizia e facchinaggio). La Ugl denuncia la situazione gravissima, generata dall'assoluta inaffidabilità dei datori di lavoro, che andrà a generare nocumento non solo ai lavoratori ma anche all'immagine della Regione Abruzzo proprio in un periodo di maggior affollamento dell'Aeroporto".