Aeroporti: un incontro per creare una collaborazione fra gli scali di Pescara, Perugia ed Ancona

Individuare strategie comuni ed un coordinamento fra gli aeroporti di Pescara, Ancona e Perugia. Incontro informale questa mattina nello scalo pescarese dove si sono riuniti i rappresentanti delle tre regioni coinvolte. Presenti Presenti il Presidente della Saga Enrico Paolini, il Presidente di Perugia Aiport Ernesto Cesaretti e, in qualità di uditore delegato dalla Regione Marche per lo

scalo di Ancona, il Direttore Regionale Trasporti ed Infrastrutture, Nardo Goffi.

Le tre regioni (Abruzzo, Umbria e Marche) hanno in comune non solo la vicinanza geografica, ma anche il problema del terremoto, e dunque l'obiettivo è avere una voce comune e forte per chidere maggiore attenzione al Governo al fine di ottimizzare i finanziamenti centrali verso le Regioni.

Inoltre, gli scali potranno valutare una strategia di marketing comune in previsione della saturazione dei grandi aeroporti prevista entro 10 anni, e che permetterà di puntare sugli scali minori.