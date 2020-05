Sui cieli di Pescara il boato di 2 caccia militari F35A del 32° Stormo

In tanti ieri mattina, mercoledì 14 maggio, hanno notato a Pescara un forte boato provocato dal passaggio di un paio di aerei.

Come molti hanno immaginato non si trattava di normali aerei ma di 2 caccia militari F35A del 32° Stormo dell'Aeronautica Militare.

A raccontare di questo passaggio sono stati i membri della pagina Facebook Pescara Spotters che hanno anche condiviso la foto che vedete.

«Dopo più di 3 anni dal loro arrivo nella vicina base di Amendola», si legge nel post, «come molti di voi hanno avuto modo di ascoltare, oggi per la prima volta due F35A del 32° Stormo hanno effettuato un low pass sull'aeroporto di Pescara. Un boato unico, che ha colto l'attenzione di tutti i cittadini. Riportiamo esclusivamente per testimonianza una foto scattata di fretta, tra lo stupore e l'incredulità, rigorosamente da casa. Speriamo prossimamente di potervene mostrare altre con la qualità che merita una superchicca del genere».