Emergenza adozioni al canile sanitario della Asl di Pescara [FOTO]

Con l'arrivo dell'estate è scattata l'emergenza adozioni al canile sanitario della Asl di Pescara. La struttura è piena di amici a 4 zampe: ci sono cuccioli di tutte le taglie e adulti in attesa di adozione. In particolare c'è urgenza per 4 piccoli di pastore abruzzese di 2 mesi, un incrocio simil bassotto di circa 1 anno e tanti altri.

Chi volesse aiutare questi cani, facendone uscire qualcuno, può chiamare Stefania Barone al 392/6961595: