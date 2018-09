Adopt Sebrenica 2018: quattro pescaresi raccontano il viaggio in Bosnia

Un viaggio nella città del genocidio bosniaco avvenuto durante la guerra, per non dimenticare l'orrore ma anche per ridare dignità e giustizia alle madri, mogli e figlie che cercano ancora i corpi dispersi dei propri cari. C'erano anche quattro pescaresi quest'anno nel viaggio organizzato nell'ambito del progetto "Adopt Srebrenica".

Oltre a Edvige Ricci e Massimo Luciani, a nome delle associazioni che sostengono il progetto, sono arrivati in Bosnia Gina Vespucci,di Pescara, medica psichiatra e Laura Di Marco, giovane laureata in serbo-croato all’Università di Pescara che ha partecipato ai corsi della prof. Leto che ha preso da anni a cuore la Bosnia ed il progetto Adopt.

La novità di quest'anno è che "Adopt Sebrenica" è diventato a tutti gli effetti un progetto bosniaco, con le figli ed i figli di quel terribile massacro che hanno preso in mano l'associazione organizzando una settimana ricca di iniziative ed eventi per i quattro ospiti pescaresi.

Una speranza concreta per un futuro di integrazione e pace, per cancellare definitivamente l'odio e le ferite lasciate dal conflitto etnico e religioso. Oltre i dibattiti, le visite guidate, le occasioni di festa, l’Associazione Adopt di Srebrenica ha anche organizzato la presentazione di un libro fotograficoper confronto fra i luoghi di ieri e di oggi, realizzato con contributo della Provincia di Bolzano, testi in bosniaco ed inglese. Il libro è a disposizione anche qui a Pescara.

Per il futuro il progetto di collegamento culturale ed economico fra Pescara e la Bosnia proseguirà con progetti agricoli e di artigianato.