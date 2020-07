L'Aci di Pescara replica alla Fiab sulla questione dei parcheggi delle bici: "Stop agli attacchi contro gli automobilsti"

Stop ad attacchi strumentali ed ingiusti contro gli automobilisti. A parlare è il presidente dell'Aci di Pescara Sartorelli, che interviene in merito alle polemiche fra il vicesindaco Santilli e la Fiab sulle multe comminate ai ciclisti che hanno parcheggiato in modo irregolare le bici lungo la riviera nord.

Sartorelli appoggia la scelta fatta dal Comune considerando che quei posteggi selvaggi oltre a causare uno spettacolo indecoroso, non rispettano il vivere civile e la cosa pubblica parlando di una decisione encomiabile e corretta da parte del vicesindaco.

Ebbene, la Fiab provinciale, pur condividendo le considerazioni della Giunta e chiedendo giustamente la predisposizione di più spazi per il regolare parcheggio delle biciclette, si lancia ancora una volta contro l’automobile, nemico ormai giurato di questa associazione.

L'Aci sostiene da tempo una mobilità sostenibile in città con un uso più consapevole e parsimonioso dell'auto, ma non accetta attacchi agli automobilisti ad ogni dibattito per inquinamento e traffico con la Fiab che vorrebbe addirittura togliere le auto dalle strade, considerandole un nemico da sconfiggere.

Siamo stanchi di vedere gli automobilisti attaccati per ogni cosa e auspichiamo che ogni associazione porti un contributo di idee, di proposte, di contenuti per la soluzione dei problemi della nostra città, senza pregiudizi di sorta e con la consapevolezza che nessuno è portatore della verità. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sartorelli conclude ricordando che i controlli sugli automobilisti sono già severi e non occorre ulteriore rigore.