Accesso delle automobili nei cimiteri di Pescara, le indicazioni del Comune

Solo le automobili dotate di idonea autorizzazione rilasciata da Ambiente SpA o ex Attiva SpA potranno accedere all'interno dell'area del cimitero di San Silvestro, durante gli orari di apertura dello stesso, utilizzando anche l'entrata posizionata nella parte bassa del sito cimiteriale, su Strada Vallelunga per le giornate di sabato, domenica e festivi.

Questo quanto fa sapere l'assessore ai Cimiteri, Mariarita Paoni Saccone, in accordo con Ambiente Spa, dopo le numerose richieste pervenute dai cittadini.

Inoltre, vista l'imminente ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, dal Comune fanno sapere come l'apertura sarà estesa ai giorni giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre.

«Naturalmente», sottolinea l'assessore, «verranno effettuati controlli sulle vetture che entreranno in entrambi i siti cimiteriali per accertare il possesso delle autorizzazioni di cui sopra. Si ricorda che è possibile ottenere l'autorizzazione per l'accesso con l'autovettura all'interno dei siti cimiteriali recandosi agli Uffici Cimiteriali di Ambiente S.p.A. (piazza dei Grue, 1 Pescara) per la compilazione e sottoscrizione del relativo modulo di richiesta (scaricabile anche dal sito internet di Ambiente S.p.A.)».