Aca, il nuovo presidente è Giovanna Brandelli

È Giovanna Brandelli il nuovo presidente dell'Aca, l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica che gestisce il servizio idrico in 30 comuni fra il Pescarese, Chietino e Teramano. La Brandelli, 47enne ingegnere chimico, è stata eletta dall'assemblea dei soci convocata per la giornata di oggi, alla quale hanno partecipato 30 sindaci.

Il neo presidente dal 2007 ad oggi ha svolto la professione in uno studio dedicato all'ingegneria ambientale, rigenerazione urbana, bonifiche di siti contaminati, messa in sicurezza di discariche, movimentazione e caratterizzazione di sedimenti portuali. Ricordiamo che attualmente nell'assemblea dei soci il centrodestra ha 40 quote.